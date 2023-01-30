Сегодня, 30 января, температура в Саратове колеблется в районе нуля, хотя по ощущениям будет несколько холоднее. Таков прогноз регионального гидрометцентра.

В Саратове температура колеблется от -6 с утра до нуля днем, по ощущениям на улице от -11 до -4 градусов. Небо затянуто плотными облаками. Дует южный ветер со скоростью 3 – 5 м/с и отдельными порывами до 10 м/с.

В Саратовской области будет облачно с прояснениями. В отдельных районах Правобережья выпадет небольшой снег. Ветер дует южный, со скоростью 4 - 9 м/с. Во второй половине дня отдельные порывы достигнут 12 м/с.. Температура колеблется от +1 до -4 градусов.