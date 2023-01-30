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НовостиОбщество30 января 2023 4:30

В Саратовской области за сутки обнаружили тела двух молодых мужчин

Скончались жители Ивантеевского и Красноармейского районов
Наталия Калинина
Фото: СУ СК по Саратовской области

Фото: СУ СК по Саратовской области

В Саратовской области за сутки обнаружили тела двух молодых мужчин, о чем сообщает СУ СК по региону.

В селе Арбузовка Ивантеевского района скончался 31-летний мужчина. Погибший был обнаружен в своем доме с телесными повреждениями. Его нашла жена.

В селе Усть-Холиха Красноармейского района нашли тело 25-летнего местного жителя. Оно было в квартире одного из домов и также имело следы насильственного воздействия.

По обоим инцидентам проводится доследственная проверка.