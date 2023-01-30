Фото: СУ СК по Саратовской области

В Саратовской области за сутки обнаружили тела двух молодых мужчин, о чем сообщает СУ СК по региону.

В селе Арбузовка Ивантеевского района скончался 31-летний мужчина. Погибший был обнаружен в своем доме с телесными повреждениями. Его нашла жена.

В селе Усть-Холиха Красноармейского района нашли тело 25-летнего местного жителя. Оно было в квартире одного из домов и также имело следы насильственного воздействия.

По обоим инцидентам проводится доследственная проверка.