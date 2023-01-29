Володин о пристройке к 66 школе в Юбилейном: сдать объект нужно к сентябрю

Вячеслав Володин во время визита в Саратов

Вячеслав Володин посетил поселок Юбилейный в Саратове. Скоро там должно начаться строительство пристройки к 66 школе. Она будет рассчитана на 877 мест.

На сегодня школы в Юбилейном переполнены, дети учатся в две смены, о чем жители сообщали Спикеру ГД. Средства на строительство поступили из федерального бюджета. Пристройка разгрузит местные школы и дети смогут учиться в одну смену.

После завершения строительства 66 школа станет самой большой в Саратове. Всего в ней будет 1777 учеников.

- До сих пор не получено заключение экспертизы и не объявлен тендер. Сдать объект нужно к сентябрю, - раскритиковал работу саратовских чиновников Вячеслав Володин.