В последнее воскресенье января Саратовскую область накроет туман

Архив КП Фото: Иван МАКЕЕВ

Сегодня, 29 января, в Саратовской области будет облачная с прояснениями погода без осадков, сообщили в региональном Гидромете.

В губернии прогнозируется умеренный мороз. Ночью от 11 до 16 градусов ниже нуля, местами при прояснении до -21°C; днем – 3…8 со знаком минус. В некоторых районах региона днем вероятен слабый снег.

В области будет преобладать южный ветер 2-7 м/с, на дорогах ожидается туман с видимостью в километр и менее, вероятна изморозь.

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