Губернатор Саратовской области посетит земляков в зоне СВО

Роман Бусаргин общается с мобилизованными из Саратовской области / Пресс-служба правительства региона

Глава Саратовской области Роман Бусаргин сообщил о намерении навестить мобилизованных земляков в зоне СВО. Об этом он написал в своем Телеграм-канале.

Как уточнил губернатор, поездка состоится в ближайшее время. Бусаргин собирается пообщаться с бойцами и закончить их доукомплектование всем необходимым. Кроме того, глава области передаст солдатам письма и посылки от родных.

- Также доставим бойцам новую партию гуманитарного груза, которую уже собрали совместно с общественными организациями и неравнодушными гражданами. Повезем все, о чем просили военнослужащие ранее: палатки, строительные инструменты, газовые плитки и баллоны, бензопилы, лампы, медицинские препараты и другое необходимое оборудование, - написал Бусаргин.

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