Чемпионка России по пулевой стрельбе из Саратова не может получить квартиру.

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил руководителю саратовского ведомства Анатолию Говорунову доложить о ходе и предварительных результатах расследования уголовного дела по факту халатности в связи с непредоставлением детям-сиротам жилья.

Причиной стала ситуация, развернувшаяся вокруг девушки-инвалида, являющейся сиротой и чемпионкой РФ по пулевой стрельбе. Спортсменка долгое время не может получить положенную ей квартиру.

Глава СКР поручил принять меры по восстановлению прав сироты.

Ход расследования уголовного дела поставлен на контроль.