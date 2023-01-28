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НовостиОбщество28 января 2023 13:41

Чемпионка России по пулевой стрельбе из Саратова не может получить квартиру

Евгений Бадиков

Чемпионка России по пулевой стрельбе из Саратова не может получить квартиру.

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил руководителю саратовского ведомства Анатолию Говорунову доложить о ходе и предварительных результатах расследования уголовного дела по факту халатности в связи с непредоставлением детям-сиротам жилья.

Причиной стала ситуация, развернувшаяся вокруг девушки-инвалида, являющейся сиротой и чемпионкой РФ по пулевой стрельбе. Спортсменка долгое время не может получить положенную ей квартиру.

Глава СКР поручил принять меры по восстановлению прав сироты.

Ход расследования уголовного дела поставлен на контроль.