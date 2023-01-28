фото: Муниципальное образование пос. Михайловский

В ходе СВО погиб уроженец Саратовской области Дмитрий Крысин. Об этом сообщила в социальных сетях администрация поселка Михайловский.

Дмитрий родился в 1990 году, вырос в старом военном городке, так называемой «химбазе». Дмитрий был призван на срочную службу, которую проходил по своей специальности – был водителем в танковых войсках.

В сентябре прошлого года 32-летний мужчина стал участником спецоперации. Как выяснилось позже, Дмитрий погиб 14 декабря 2022 года. Проститься с земляком пришли едва ли не все жители поселка.

- Его гибель – невосполнимая потеря для всех. В наших сердцах он навсегда останется отважным патриотом, нашим героем. Выражаем искренние соболезнования родственникам погибшего военнослужащего, - скорбят местные чиновники.

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