В субботу в предместьях Саратова возможны морозы до -17

Фото: Архив КП

Последняя суббота января в этом году для саратовцев снова будет морозной в темное время суток. Об этом сообщили в областном Гидромете.

По прогнозу синоптиков, в Саратовской области сегодня, 28 января, ожидается малооблачный день без осадков.

Ночные температуры в регионе будут в районе 14-19 градусов ниже нуля, в окрестностях облцентра возможны заморозки до -17°C, на возвышенностях будет теплее – до минус девяти.

Дневная температура составит от трех до восьми градусов мороза. Ночью и утром на дорогах губернии возможен туман и изморозь, ветер будет неустойчивым и слабым.

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