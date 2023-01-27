За 2022 из Саратовской области уехало на 42 процента больше жителей, чем годом ранее

Фото: Архив КП

Саратовстат опубликовал данные об изменении численности населения в губернии за 11 месяцев прошедшего года. Статистика появилась на сайте ведомства сегодня, 27 января.

Так, в Саратовскую область за указанный срок (январь-ноябрь 2022) въехало 47 297 человек – это на 1,1% больше, чем за тот же период в позапрошлом году.

Покинули губернию при этом 52 863 человек – на 4,3 процента больше, чем в 2021. Всего за отчетный период население области сократилось на 5566 человек.

Миграционная убыль населения в Саратовской области за прошедший год выросла на 42,2% - констатировала статистика.

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