Володин – саратовским властям: «Почему нет диалога с жителями?»

Вячеслав Володин

Сегодня, 27 января, Вячеслав Володин посетил Саратов в ходе рабочей поездки. Спикер ГД встретился с общественниками, представителями СМИ, депутатами и руководителями фракций, местной властью, а также ответил на интересующие жителей региона вопросы.

- Начали разговор с накопленных проблем, которые сейчас постепенно решаются в регионе. На устранение проблемы обманутых дольщиков регион получил 10 миллиардов рублей. На ремонт дорог за последние годы направили более 50 миллиардов рублей, - рассказал парламентарий.

Вячеслав Володин рассказал, что в ноябре 2023 года будут полностью достроят Северный обход Саратова.

Также речь зашла о возвращении государству зданий бывших кинотеатров – «Экран», «Пионер» и «Саратов».

Общественники спросили мнения Вячеслава Володина по поводу инициативы местной власти о переименовании улицы Сакко и Ванцетти, назвав это главной темой недели.

- Очень плохо, то отсутствует диалог с жителями. Надо было обсудить с саратовцами, с краеведами, с градозащитниками эту ситуацию, – заявил Володин.