Саратов
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеCovid-19 в СаратовеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Саратов
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеCovid-19 в СаратовеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Саратов
-4°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество27 января 2023 16:54

Балаковец поделился с друзьями фотографиями жены без одежды и стал фигурантом уголовного дела

О проступке жителя Балакова узнала его жена
Роман Хвалин

В Балаково 37-летнего мужчину осудили за незаконное распространение сведений о частной жизни, сообщили сегодня в СУ СКР по Саратовской области.

В период с мая по ноябрь прошлого года мужчина поделился в соцсетях фотографиями жены с другими пользователями. Как уточнили «Комсомолке» в ведомстве, женщина на фотографиях была обнаженной. Супруга балаковца узнала об этом и обратилась к правоохранителям.

Действия мужчины были признаны противоправными, его осудили по статье Уголовного кодекса о незаконном распространении сведений о частной жизни человека без его согласия. Суд приговорил балаковца к обязательным работам.

ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ

Подписывайтесь на наши группы в Telegram и ВКонтакте и следите за новостями.

Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.