Балаковец поделился с друзьями фотографиями жены без одежды и стал фигурантом уголовного дела

В Балаково 37-летнего мужчину осудили за незаконное распространение сведений о частной жизни, сообщили сегодня в СУ СКР по Саратовской области.

В период с мая по ноябрь прошлого года мужчина поделился в соцсетях фотографиями жены с другими пользователями. Как уточнили «Комсомолке» в ведомстве, женщина на фотографиях была обнаженной. Супруга балаковца узнала об этом и обратилась к правоохранителям.

Действия мужчины были признаны противоправными, его осудили по статье Уголовного кодекса о незаконном распространении сведений о частной жизни человека без его согласия. Суд приговорил балаковца к обязательным работам.

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