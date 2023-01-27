В боях СВО погиб житель Гагаринского района Саратова

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В спецоперации по защите мирного населения Донбасса погиб житель Гагаринского района Саратова Дмитрий Крысин, об этом сообщили в Телеграм-канале муниципалитета.

Дмитрий Крысин родился в 1990 году, вырос в старом военном городке, известном как «химбаза». В 2001 году вместе с семьей переехал в Михайловское, окончил школу в поселке Горный и профессиональное училище №68, где выучился на автомеханика.

Позже мужчину призвали на срочную службу, Дмитрий служил водителем в танковых войсках. С сентября 2022 года саратовец находился в зоне спецоперации на Украине, он погиб 14 декабря 2022 года.

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