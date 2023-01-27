Саратовская полиция в выходные проведет очередной рейд – будут искать пьяных водителей на дорогах

Фото: Архив КП

Сотрудники городской Госавтоинспекции в Саратове готовятся ловить нетрезвых водителей на дорогах с ночи на субботу и до утра понедельника. Об этом напомнили в пресс-службе ГИБДД области.

Дорожные полицейские напоминают, что наказанием за пьяную езду станет штраф в 30 тысяч рублей и лишение прав на срок от 1,5 до 2 лет. Повторные случаи нетрезвого вождения могут обернуться для нарушителя уже уголовным делом, вероятное наказание – штраф до 300 тысяч рублей, лишение водительских прав на срок до трех лет и срок до двух лет в колонии .

О случаях пьяного вождения в полиции просят сообщать по номерам 02 и 112 (с мобильного).

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