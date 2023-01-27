В России большая часть лекарственных средств производится на отечественном рынке. Об этом заявил замминистра здравоохранения Сергей Глаголев.

Сегодня, 26 января, заместитель министра здравоохранения РФ Сергей Глаголев побывал на открытии завода «Велфарм».

- Российская фармацевтическая отрасль за последние 10-15 лет совершила качественный скачок в ассортименте, в объеме производимых препаратов. Сегодня две трети лекарственных средств в натуральном выражении производится российскими предприятиями. Накопленный в период пандемии опыт позволяет нам реализовывать ключевые элементы технологического суверенитета на всем жизненном цикле лекарственных средств, - отметил Глаголев.

Кроме того, замглавы Минздрава отметил, что сомнений в качестве «наших» лекарственных препаратов быть не должно. Требования к производству и контролю качества в Российской Федерации абсолютно аналогичны странам Западной Европы и США.

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