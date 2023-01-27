Жители нескольких домов в центре Саратова остались без воды до утра субботы

Жители нескольких домов в Кировском районе Саратова остались без воды, сообщили сегодня, 27 января, в пресс-службе «Концессий водоснабжения».
Холодную воду перестали подавать в дома по улицам:
- Астраханская, 140;
- Зарубина, 158/162;
- Посадского, 235/243;
- Пугачева, 147/151, 157, 157а, 159.
Коммунальщики восстановят подачу воды в многоэтажки к 8 утра субботы, завтрашнего дня.
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