Жители нескольких домов в центре Саратова остались без воды до утра субботы

Жители нескольких домов в Кировском районе Саратова остались без воды, сообщили сегодня, 27 января, в пресс-службе «Концессий водоснабжения».

Холодную воду перестали подавать в дома по улицам:

- Астраханская, 140;

- Зарубина, 158/162;

- Посадского, 235/243;

- Пугачева, 147/151, 157, 157а, 159.

Коммунальщики восстановят подачу воды в многоэтажки к 8 утра субботы, завтрашнего дня.

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