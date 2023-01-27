В Саратове из иномарки украли 800 тысяч рублей. Об этом сообщает городское УМВД.

Сегодня, 27 января, в отдел полиции Саратова обратился 33-летний предприниматель. По словам мужчины, вечером 24 января, его автомобиль был припаркован у дома по адресу 50 лет Октября, 111.

Примерно в 19.00 горожанин обнаружил, что в машину проник неизвестный и из бардачка Volkswagen Touareg было похищено 800 тысяч рублей.

Личность подозреваемого установлена. Возбуждено уголовное дело по статье «кража»..

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