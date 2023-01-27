В ходе СВО на территории Украины погиб мобилизованный уроженец Балаково. Об этом сообщил глава Балаковского района Сергей Грачев.

Сергей Грачев сообщил, что 40-летний Сергей Кучин отправился в зону СВО в рамках частичной мобилизации осенью 2022 года.

— Я искренне выражаю слова соболезнования родным и близким. Сергей Алексеевич - настоящий патриот нашей Родины. Он, не задумываясь, встал на её защиту. Вечная память герою! Скорбит весь Балаковский район, - выразил соболезнования глава района.

Прощание с бойцом состоится в 11 утра 28 января в храме Святой Троицы.

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