В Саратовской области неблагополучной по бешенству остается ситуация в 8 районах. Об этом сегодня, 27 января, на онлайн-брифинге сообщает начальник регионального управления ветеринарии Алексей Балалаев.

В их числе на сегодняшний день Воскресенский, Дергачевский, Новоузенский, Новобурасский, Татищевский, Турковский, Хвалынский, а также Саратов. Чиновник добавил, что в Гагаринском районе города уже утвержден график проведения вакцинации против бешенства.

-Утвержден график проведения вакцинаций против бешенства в государственных ветеринарных лечебницах. Также будут работать мобильные пункты. Вакцинация проводится бесплатно. Вакцинация сельскохозяйственных животных будет проводиться во время подворовых обходов, - сообщил главный ветеринар области.

Кроме того, в регионе наблюдается очаг африканской чумы свиней среди диких кабанов.

Алексей Балалаев также напомнил о бесплатной вакцинации животных против бешенства.

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