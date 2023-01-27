Саратовские чиновники проверили интервалы движения транспорта в час пик. Об этом сообщает региональный минтранс.

Вчера, 26 января в Саратове состоялся совместный рейд сотрудников министерства транспорта и дорожного хозяйства, комитета дорожного хозяйства, благоустройства и транспорта при администрации города Саратов, МКУ «Транспортное управление».

Чиновники проверяли график движения общественного транспорта в час пик на остановке в поселке Юбилейный. Были проверены «на точность» №№ автобусных маршрутов №№ 2 д, и 90, маршрутные такси №№ 52, 95,72,45,94,89.

— Выбрали маршруты, на которые чаще всего жаловались горожане. Скажу, что нарекания справедливы. За час № 90 и №45 прошли дважды, и это в «час пик»! Данным перевозчикам, допускающим сверхнормативный интервал движения, сделаем предупреждение. В случае повторения, документы передают, — начальник управления транспорта при минтрансе Петр Пестичев подвел итоги мероприятия.

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