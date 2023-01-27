Саратовским бойцам в зону СВО пытались передать водку в пакете из-под майонеза. Видеозапись депутат опубликовал в своем телеграм-канале «Твои герои, Саратов».

Герой России, депутат Саратовской областной думы Александр Янклович обнаружил в гуманитарном грузе, подготовленном к отправке нашим землякам-мобилизованным спиртное. В полиэтиленовый пакет из-под майонеза была налита водка.

— Вчера в чате многие говорили о том, что родные не могут передавать запрещенку и это наговор! Сегодня показываем вам один из таких примеров, — продемонстрировал Янклович полиэтиленовый пакет и дал понюхать его содержимое свидетелям.

— Боец, получивший такую посылку, ставит под угрозу не только свою жизнь, но и жизни своих боевых товарищей! Все, пытавшиеся передать хоть какую-то запрещенку, заносятся в наш чёрный список и больше никогда не смогут отправить с нами посылку! — высказал свое негодование депутат.

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