фото: СУ СКР

В Энгельсе неисправная канализация стала причиной затопления подвалов 100 домов. Об этом сообщает СУ СКР по Саратовской области.

Энгельсские следователи возбудили уголовное дело по факту халатности должностных лиц администрации Энгельсского муниципального района Саратовской области и МУП «Энгельс-Водоканал».

Из-за халатности более 100 подвалов были затоплены и образовались засоры приемных канализационных колодцев в многоквартирных домах в городе Энгельсе и Энгельсском районе Саратовской области, где проживает более 3000 человек. Расследование уголовного дела находится на контроле руководителя следственного управления Анатолия Говорунова.

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