В Энгельсе мужчина напал на приятеля с топором. Об этом сообщает ГУ МВД по Саратовской области.

В больницу с травмами поступил 65-летний мужчина. По его словам, повреждения нанес топором его знакомый. 48-летний подозреваемый был доставлен в отдел полиции. Как выяснилось, ранее он был неоднократно судим за кражи.

Мужчина признался в содеянном. Его отпустили под подписку о невыезде.

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