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НовостиОбщество27 января 2023 8:57

В Саратове количество вызовов «скорой помощи» упало в два раза

Евгений Бадиков
фото: «СОССМП»

фото: «СОССМП»

В Саратове количество вызовов «скорой помощи» упало в два раза. Об этом сообщает ГУЗ «СОССМП» в своем телеграм-канале.

В декабре главврач медучреждения Олег Андрущенко упоминал, что количество вызовов бригад достигало 1400 в сутки. По статистике на конец января, этот показатель снизился почти в два раза, до средних значений.

— Можно с большой долей уверенности сказать, что ситуация с заболеваемостью ОРВИ в Саратовской области стабилизировалась, — считают медики.

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