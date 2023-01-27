фото: «СОССМП»

В Саратове количество вызовов «скорой помощи» упало в два раза. Об этом сообщает ГУЗ «СОССМП» в своем телеграм-канале.

В декабре главврач медучреждения Олег Андрущенко упоминал, что количество вызовов бригад достигало 1400 в сутки. По статистике на конец января, этот показатель снизился почти в два раза, до средних значений.

— Можно с большой долей уверенности сказать, что ситуация с заболеваемостью ОРВИ в Саратовской области стабилизировалась, — считают медики.

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