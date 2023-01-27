фото: ГУ МВД по Саратовской области

Водитель такси спас деньги пенсионерки от мошенников в Балаково. Видеосюжет об этом подготовила пресс-служба регионального ГУ МВД.

В городе Балаково 83-летняя местная жительница едва не лишилась крупной суммы денег пообщавшись с мошенниками. Пенсионерку пытались обмануть по стандартной схеме: представившаяся племянницей незнакомка заявила, что попала в аварию.

Собеседница попросила женщину помочь с деньгами. Пенсионерка согласилась отдать все свои сбережения, а именно 200 тысяч рублей. Забрать деньги должен был таксист. Пенсионерку попросили собрать вещи в больницу - пододеяльник, простыню, наволочку, полотенце - и спрятать в них деньги. С таксистом ей велели не разговаривать. Валерию — водителю такси заказ показался подозрительным.

— Заглянул в посылку, сидя в машине. Там находилось постельное белье. У меня были сомнения. Решил посмотреть, что в посылке. Там оказались денежные средства в крупном размере. Решил обратиться в правоохранительные органы, — сообщает мужчина

Бдительность мужчина позволила вернуть пенсионерке почти утраченные деньги.

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