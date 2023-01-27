В предстоящую субботу в Саратове состоится традиционная сельскохозяйственная ярмарка. Об этом сообщает региональное министерство сельского хозяйства.

Завтра, 28 января, на Театральной площади Саратова пройдет ярмарка выходного дня.

С 8:00 до 15:00 жителям и гостям города можно будет закупить продукцию местных сельхозтоваропроизводителей по доступным ценам.

Ассортимент продуктов достаточно разнообразный - мясо и рыба, молочные продукты и яйца, овощи и фрукты, макаронные и хлебобулочные изделия, колбасные и мясные деликатесы и многое другое.

В штатном режиме будут работать торговые площадки в Заводском районе, а также в поселках Елшанка и Юбилейный

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