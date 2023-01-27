фото: ГИБДД

В Энгельсе женщина попала под колеса иномарки. Об этом сообщили в УГИБДД по Саратовской области.

Сегодня утром, 27 января, в Энгельсе произошло ДТП. Примерно в 9:50 напротив дома № 1 по улице Полиграфическая 46-летний водитель Hyundai на пешеходном переходе сбил 35-летнюю женщину.

Пострадавшая с травмами госпитализирована в лечебное учреждение.

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