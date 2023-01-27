Жители Кировского и Ленинского района Саратова остались без воды до завтра

Фото: Архив КП

Сегодня, 27 января, несколько домов в Ленинском и Кировских районах Саратова остались без воды, сообщили в пресс-службе КВС.

Из-за ремонта водопровода по адресу Вишневая, 5, без воды остались абоненты в домах по Технической (дома №№ 10,11,12,14,16); Вишневой 3,5,7, 9; проспекту 50 Лет Октября 57, 57а и 59.

Вернуть воду коммунальщики надеются к полуночи.

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