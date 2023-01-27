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НовостиОбщество27 января 2023 8:08

Саратовским безработным правительство выделило 832 миллиона рублей

Евгений Бадиков

Саратовским безработным правительство выделило 832 миллиона рублей. Документ опубликовали вчера, 26 января, на сайте правительства РФ.

25 января глава федерального кабмина Михаил Мишустин подписал постановление. Указанная сумма предназначена для пособий по безработице, а также для материальной помощи, которая назначается после прекращения выплаты пособий.

Деньги получат только официально зарегистрированные, т.е. стоящие на учете в центрах занятости безработные граждане.

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