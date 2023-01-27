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НовостиОбщество27 января 2023 8:02

Марина Лобанова покинула пост главного архитектора Саратовской области

Евгений Бадиков

Марина Лобанова покинула пост главного архитектора Саратовской области. Об этом сообщает пресс-служба правительства региона.

Губернатор Роман Бусаргин подписал распоряжение об освобождении Лобановой Мариной Юрьевны от должности заместителя министра строительства и ЖКХ – главного архитектора Саратовской области.

Марина Лобанова освобождена от занимаемой должности с 13 февраля в связи с выходом на пенсию.

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