Марина Лобанова покинула пост главного архитектора Саратовской области. Об этом сообщает пресс-служба правительства региона.

Губернатор Роман Бусаргин подписал распоряжение об освобождении Лобановой Мариной Юрьевны от должности заместителя министра строительства и ЖКХ – главного архитектора Саратовской области.

Марина Лобанова освобождена от занимаемой должности с 13 февраля в связи с выходом на пенсию.

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