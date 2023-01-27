Десятки домов в саратовском СХИ остались без отопления и горячей воды

Фото: Архив КП

Сегодня, 27 января, в нескольких десятках домов в облцентре отключили горячую воду и отопление, сообщает Телеграм-канал «Саратов коммунальный».

Так, из-за ремонта коммуникаций без теплоснабжения оказались дома по следующим адресам:

- Жуковского 16А, 16Б, 19А ,20, 21, 22, 23, 23А, 24;

- Осипова 8, 10, 12, 14, 16, 18, 18а, 22, 20, 26, 28;

- Квартал «Аэропорт СХИ» секции с 1 по 4.

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