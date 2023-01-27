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НовостиОбщество27 января 2023 7:41

В Саратове за фиктивное трудоустройство девушка лишилась приличной суммы

Евгений Бадиков

В Саратове за фиктивное трудоустройство девушка лишилась приличной суммы. Об этом информирует региональное ГУ МВД.

По данным ведомства, одна из жительниц Саратова в поисках работы лишилась собственных денег. На сайте торговой площадки 21-летняя девушка оставила свое резюме. Через три дня на связь с ней вышел «руководитель компании» и предложил работу. Обязательным было предварительное обучение за три тысячи рублей, после чего еще 3500 рублей. На следующий день запрос достиг 15 тысяч рублей. В ответ на отказ девушки, деньги с ее счета были списаны автоматически.

Решается вопрос о возбуждении дела.

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