Двум саратовцам поиск работы обошелся почти в 100 тысяч рублей. Об этом сообщает региональное ГУ МВД.

В Саратове двое жителей лишились почти 100 тысяч рублей, листая объявления свободных вакансий.

23 января, в поисках работы в интернете, 19-летний житель Волжского района повелся на уловки мошенницы. Перейдя по ссылке в чат, незнакомая девушка сообщила молодому парню о выигрыше приличной суммы. Для получения 250 тысяч рублей нужно было «всего лишь» снять ограничения. Саратовец перевел на несколько счетов 53 тысячи 869 рублей, но выигрыша так и не получил.

24 января с подобным случаем в полицию обратилась 33-летняя жительница Заводского района. Ее заинтересовало предложение от незнакомого мужчины удаленной работы. В приложении банка женщина ввела коды из смс сообщений, после чего лишилась 44 тысяч 257 рублей.

По двум фактам полицейские завели уголовные дела о мошенничестве.

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