Саратовский суд конфисковал у экс-мэра Махачкалы 300 объектов недвижимости. Об этом сообщает пресс-служба Саратовского областного суда.

У экс-главы Махачкалы Саида Амирова и его партнеров конфисковано 300 объектов недвижимости. Об этом сообщили в областном суде.

Заместитель Генерального прокурора РФ обратился в суд с иском в интересах государства к Амирову, Абдулбекову, ОАО «Махачкалатеплоэнерго» и ряду других физических и юридических лиц.

По материалам, Амиров с 1998 по 2014 года занимал пост главы Махачкалы и местной администрации. У него в подчинении находился Абдулбеков, который с 2007 по 2014 года занимал должность председателя местного комитета по управлению имуществом. Предполагается, что вместе граждане незаконно приватизировали несколько имущественных комплексов, в их числе МУП «Водоканал», МУП «Махачкалатеплоэнерго» и МУП «Махачкалинские горэлектросети», и передали их аффилированным лицам.

Законность приобретений не подтверждена, а кроме того, обвинение просит взыскать с Амирова, Абдулбекова и ОАО «Махачкалатеплоэнерго» в пользу государства сумму в размере 95,8 млн рублей, что составляет кадастровую стоимость 8 объектов недвижимости.

Данное дело рассматривалось в Кировском районном суде Саратова. Ознакомившись с деталями, судебная инстанция удовлетворила иски прокуратуры. Ответчики не согласились с решением и обжаловали его в областном суде. Однако, изучив жалобы и выслушав участников процесса, суд оставил приговор первой инстанции без изменений, а апелляционные жалобы – без удовлетворения.

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