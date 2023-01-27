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НовостиПроисшествия27 января 2023 5:01

Под Ершовом Hyundai на трассе вылетел в кювет – погиб 25-летний пассажир авто

Роман Хвалин
Госавтоинспекция по Саратовской области

Госавтоинспекция по Саратовской области

Сегодняшней ночью, 27 января, в Ершовском районе Саратовской области произошла автоавария с летальным исходом, сообщили в региональной Госавтоинспекции.

Примерно в полночь на 492 км трассы Р-208 19-летний водитель Hyundai Solaris не справился с управлением и вылетел в кювет.

На месте от травм скончался 25-летний пассажир «Соляриса», водитель и второй пассажир были госпитализированы. По сведениям министра здравоохранения региона Олега Костина, погибший являлся гражданином Таджикистана.

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