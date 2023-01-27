В пятницу саратовцев снова ждет слабый дневной мороз

Фото: Архив КП

Сегодня, 27 января, в Саратовской области ожидается малооблачный день, обойдется без без осадков, сообщили в региональном Гидрометцентре.

Ночью температура воздуха в регионе от 11 до 13 градусов со знаком минус, в пониженных местах возможно до -16°C, на севере губернии – до -21°C.

Днем в Саратовской области от трех до восьми ниже нуля, в южной половине местами возможно до +2°C.

Ветер на всей территории губернии ожидается слабый, южного и юго-западного направления 2-7 метров в секунду. Ночью и утром местами на дорогах области возможны туман и изморозь.

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