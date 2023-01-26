Херсонщину и Саратовскую область свяжут регулярными автобусными перевозками

Фото: Архив КП

Между Саратовской и Херсонской областями запустят автобусное сообщение. Об этом сегодня, 26 января, со ссылкой на главу государственного предприятия «Херсонтранс» Николая Остюченко сообщил ТАСС.

Помимо нашей губернии планируется связать автобусными маршрутами Херсонщину с городами Краснодарского края и Крымом.

- В дальнейшем [автобусы запустим] даже на материковую часть России - это Саратовская область, Краснодар, Анапа, Сочи. Ведем работу свою, чтобы как можно быстрее к весне уже люди могли почувствовать полноту перевозок, которые мы можем им предоставить, - приводит слова Остюченко ТАСС.

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