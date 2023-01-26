Глава СКР Александр Бастрыкин проконтролирует расследование мошенничества с билетами на концерты в Саратове

Александр Бастрыкин / Архив КП

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил доложить ему о расследовании нескольких эпизодов мошенничества при продаже жителям Саратова билетов на концерты известных исполнителей. Об этом сообщили в пресс-службе федерального ведомства.

Напомним, ранее несколько жительниц Саратова пожаловались на обман в интернете при попытке купить билеты на концерты популярных российских звезд шоу-бизнеса.

По данным регионального СК, с сентября прошлого года по январь 2023 41-летний подозреваемый с помощью такой обманной схемы получил чуть более 22 тысяч рублей.

Подследственный ранее уже привлекался к уголовной ответственности, сейчас следователи изучают его возможную причастность к аналогичным мошенническим правонарушениям, он находится под подпиской о невыезде.

Теперь руководитель саратовского регионального следкома Анатолий Говорунов должен будет отчитаться в центральный аппарат ведомства о результатах расследования.

ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ

Подписывайтесь на наши группы в Telegram и ВКонтакте и следите за новостями.

Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.