Глава СКР Александр Бастрыкин проконтролирует расследование мошенничества с билетами на концерты в Саратове

Александр Бастрыкин / Архив КП
Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил доложить ему о расследовании нескольких эпизодов мошенничества при продаже жителям Саратова билетов на концерты известных исполнителей. Об этом сообщили в пресс-службе федерального ведомства.
Напомним, ранее несколько жительниц Саратова пожаловались на обман в интернете при попытке купить билеты на концерты популярных российских звезд шоу-бизнеса.
По данным регионального СК, с сентября прошлого года по январь 2023 41-летний подозреваемый с помощью такой обманной схемы получил чуть более 22 тысяч рублей.
Подследственный ранее уже привлекался к уголовной ответственности, сейчас следователи изучают его возможную причастность к аналогичным мошенническим правонарушениям, он находится под подпиской о невыезде.
Теперь руководитель саратовского регионального следкома Анатолий Говорунов должен будет отчитаться в центральный аппарат ведомства о результатах расследования.
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