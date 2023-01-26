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НовостиПолитика26 января 2023 14:54

В Красноармейске простились с погибшим в спецоперации 24-летним солдатом

Роман Хвалин
Фото: Александр Зотов / "ВКонтакте"

Фото: Александр Зотов / "ВКонтакте"

В боях спецоперации на Украине погиб 24-летний уроженец Красноармейского района Саратовской области Александр Быханов. Об этом сообщил глава муниципалитета Александр Зотов.

Павшего бойца проводили в последний путь в селе Бобровка.

По словам Зотова, у солдата остались жена и сын.

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