В Красноармейске простились с погибшим в спецоперации 24-летним солдатом

Фото: Александр Зотов / "ВКонтакте"

В боях спецоперации на Украине погиб 24-летний уроженец Красноармейского района Саратовской области Александр Быханов. Об этом сообщил глава муниципалитета Александр Зотов.

Павшего бойца проводили в последний путь в селе Бобровка.

По словам Зотова, у солдата остались жена и сын.

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