Щенки служебных собак из Саратовской области отправляются в различные регионы

Служебный пес из саратовского питомника

Щенки из племенного питомника служебного собаководства УФСИН России по Саратовской области отправляются к новому месту службы. Об этом сообщает УФСИН России по Саратовской области. Щенки появились на свет в сентябре 2022 года и до двух месяцев находились в специально оборудованном помещении, перешли на сухой и натуральный корм.

Когда щенкам исполнилось два месяца, специалисты питомника приступили к курсу их дрессировки, обучили основным командам, поэтому в руки новых заботливых хозяев попадут уже подготовленные питомцы.

Четырехмесячные немецкие овчарки Вьюга и Веста вместе с новыми хозяевами уже направляются в другой регион – им предстоит нести службу в учреждениях УФСИН России по Ивановской области, а владельцами Вальды, Венса, Вади и Ваксы станут сотрудники кинологической службы уголовно-исполнительной системы Астраханской области.

По прибытии к месту службы четвероногие помощники пройдут еще один этап подготовки и приступят к охране режимных объектов или поиску запрещенных предметов и веществ.

Отметим, что по итогам 2022 года в питомнике УФСИН России по Саратовской области были выращены 49 щенков. Половина из них стали надежными помощниками в режимных учреждениях Республики Дагестан, Чувашской и Удмуртской Республики, Самарской, Пензенской и Воронежской области, остальные – стали верными помощниками в саратовских колониях и следственных изоляторах.

В планах кинологической службы УФСИН России по Саратовской области на наступивший год - разведение щенков бельгийской овчарки малинуа, известной своим высоким интеллектом, выносливостью и преданным характером.

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