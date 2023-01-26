Саратовцы выбирают новое название для улицы Сакко и Ванцетти

Мэрия Саратова запустила в своем Телеграм-канале голосование о переименовании улицы Сакко и Ванцетти.
Горожане могут выбрать три варианта нового названия центральной улицы: Дмитриевская, Михаила Булгакова или Константина Симонова. В посте чиновники не уточнили, как результаты голосования повлияют на имя саратовской улицы.
Некоторые горожане в комментариях к посту предложили сохранить старое название улицы.
Ранее профильная комиссия администрации Саратова утвердила решение о переименовании улицы Сакко и Ванцетти в Дмитриевскую.
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