Житель Хвалынска предстанет перед судом за убийство брата и взятие заложника. Об этом сообщает СУ СК РФ по Саратовской области.

Следователями из Балаково завершено расследование уголовного дела по обвинению 60-летнего мужчины обвиняемого в совершении убийства и незаконном лишение свободы.

Ночью, 13 ноября 2021 года, 60-летний мужчина вместе с двумя знакомыми женщинами и своим братом запер одну из женщин в шкаф, удерживая ее до приезда полиции.

Спустя несколько месяцев, 14 февраля 2022 года между братьями произошел конфликт, в ходе которого обвиняемый нанес своему старшему брату удары топором. От полученных повреждений потерпевший скончался на месте.

Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.

ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ

Подписывайтесь на наши группы в Telegram и ВКонтакте и следите за новостями.

Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.