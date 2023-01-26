У саратовской фирмы конфисковали китайский самосвал из-за насмерть задавленной пенсионерки

Фото: УФССП по Саратовской области

У саратовской фирмы изъяли грузовой автомобиль в счет компенсации морального ущерба, сообщили сегодня, 26 января, в региональном УФССП.

В октябре 2021 года водитель компании, управляя автобетоносмеситель насмерть задавил 72-летнюю пенсионерку, – женщина переходила дорогу в неположенном месте.

Дочь погибшей через суд добилась права на компенсацию морального вреда, суд постановил взыскать с организации 400 тысяч рублей.

Такую сумму фирма не смогла выплатить единовременно, поэтому приставы арестовали самосвал китайской марки Shacman.

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