Жителю Саратовской области вынесли приговор за изнасилование 12-летней внучки

фото: СУ СКР

За изнасилование 12-летней внучки 62-летний житель Саратовской области получит 16 лет тюрьмы. Об этом сообщает СУ СКР по Саратовской области.

Следствие и суд установили, что с сентября 2021 по февраль 2022 года в поселке Алексеевка Хвалынского района 62-летний мужчина домогался и насиловал собственную внучку. Через некоторое время девочка рассказала матери о случившемся.

Суд приговорил насильника к 16 годам колонии строгого режима, двум годам ограничения свободы и компенсации в пользу потерпевшей в размере миллиона рублей.

ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ

Подписывайтесь на наши группы в Telegram и ВКонтакте и следите за новостями.

Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.