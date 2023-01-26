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НовостиПроисшествия26 января 2023 13:40

Саратовская пенсионерка лишилась всех сбережений из-за игры на мобильном телефоне

Евгений Бадиков

Саратовская пенсионерка лишилась всех сбережений из-за игры на мобильном телефоне. Об этом сообщает УМВД по городу Саратову.

Очередной жертвой мошенников стала 76-летняя жительница Саратова. Пожилая женщина рассказала сотрудникам полиции, что 21 января в мобильной игре нажала на всплывающее окно рекламы, после чего на протяжении нескольких дней ее терроризировали звонками, уговаривая скачать приложение для инвестирования.

Пожилая женщина повелась на уговоры мошенников и перевела со своих счетов 426 тысяч рублей. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.