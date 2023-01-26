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НовостиОбщество26 января 2023 13:34

В балашовской тюрьме отработали взаимодействия при ЧС

Евгений Бадиков
фото: УФСИН

фото: УФСИН

В балашовской тюрьме отработали взаимодействия при ЧС. Об этом сообщает пресс-служба УФСИН России по Саратовской области.

В тюрьме УФСИН России по Саратовской области отработали действия личного состава при возникновении чрезвычайной ситуации. Сотрудники режимного учреждения в городе Балашове приняли участие в учебном мероприятии, главная цель которого – выработать алгоритм четкой и грамотной координации действий при осложнении оперативной обстановки.

Занятие прошло под руководством подполковника внутренней службы Руслана Сурина, приняли участие представители всех отделов и служб.

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