фото: УФСИН
В балашовской тюрьме отработали взаимодействия при ЧС. Об этом сообщает пресс-служба УФСИН России по Саратовской области.
В тюрьме УФСИН России по Саратовской области отработали действия личного состава при возникновении чрезвычайной ситуации. Сотрудники режимного учреждения в городе Балашове приняли участие в учебном мероприятии, главная цель которого – выработать алгоритм четкой и грамотной координации действий при осложнении оперативной обстановки.
Занятие прошло под руководством подполковника внутренней службы Руслана Сурина, приняли участие представители всех отделов и служб.
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