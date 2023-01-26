В бюджете Саратова заложено 50 миллионов на асфальтирование дворов школ и детсадов. Об этом в своем Telegram-канале сообщила мэр областного центра Лада Мокроусова.

В этом году в Саратове в рамках муниципальной программы в 12 школах и 7 детских садах запланированы работы по асфальтированию территорий, на данные цели в местном бюджете предусмотрено 50 миллионов рублей.

Список школ и детских садов в Саратове, территории которых будут заасфальтированы в рамках муниципальной программы так же был опубликован. В список вошли 12 школ (школы NN8, 38, 67, 105, 69, 45, 77, 53-й лицей, 75-я и 7-я гимназии, школы в Красном текстильщике и Клещевке ) и 7 детских садов (NN20, 139, 115, 131, 206, 242, детсад "Малышок" на станции "Тарханы").

- Указанные мероприятия будут продолжены и в последующие годы, - уточнила чиновница.

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