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НовостиОбщество26 января 2023 12:55

В саратовском Новосоколовогорском несколько улиц остались без воды

Роман Хвалин

Сегодня, 26 января, несколько улиц в саратовском поселке Новосоколовогорском остались без воды из-за ремонта, сообщили в Телеграм-канале «Саратов коммунальный».

Так, из-за ремонта водопровода по адресу Камчатская, 37 без воды остались жители квадрата улиц Новоржевская-Пархоменко-Камчатская-Воровского.

Воды не будет примерно до 20 часов.

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