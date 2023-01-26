Губернатор Саратовской области пообещал «нещадно бороться» с мешающими развитию региона чиновниками

Фото: пресс-служба губернатора Саратовской области

На сегодняшнем заседании облправительства, 26 января, губернатор Роман Бусаргин заявил, что намерен избавляться в регионе от чиновников, мешающих инвесторам в регионе.

В ходе заседания глава региона подчеркнул, что у Саратовской области есть потенциал для того, чтобы стать одним из лучших в России субъектов по инвестпривлекательности. Губернатор отметил, что для этого у сотрудников правительства и рядовых чиновников должен сложиться новый подход к своей работе.

Бусаргин отметил, что в губернии не должно существовать административных препон, предложив строить диалог с инвесторами по принципу «единого окна», – для сотрудников муниципальной и региональной службы это означает переход к техническому и физическому труду вместо документальной работы.

- Никаких важных начальников, с которыми тяжело разговаривать. При решении бизнеса инвестировать в Саратовскую область их быть не должно. Регионы сейчас борются за каждого инвестора, - заявил глава губернии.

Как подчеркнул губернатор, чиновников, мешающих работе инвесторов, не должно быть и на уровне от муниципального и ниже.

- Это надо понять и всем нам надо бороться с такими людьми нещадно. Нам не нужны такие люди, мешающие развитию, - отметил Бусаргин.

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