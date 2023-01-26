Число абортов в Саратовской области за пять лет снизилось на 18 процентов

Сегодня, 26 января в Саратовской областной думе прошли депутатские слушания, посвященные ситуации с реализацией в регионе демографической политики. С докладом выступала первый замминистра здравоохранения Елена Степченкова

По ее словам, в 2022 году в регионе аборты сделали 6274 саратовские женщины, однако за последние пять лет абсолютное число искусственного прерывания беременности снизилось на 18 процентов (на 1377 случаев).

За прошедший год за направлением на аборт обратились 3098 женщин, из них 2602 (84 процента) были проконсультированы в кабинетах медико-социальной помощи, 584 женщины (18,8 процентов) отказались от прерывания беременности.

При этом Степченкова добавила, что в регионе успешно реализуются меры по повышению рождаемости, в том числе проводятся процедуры ЭКО и проводится активная разъяснительная работа с женщинами, которые намеревались сделать аборты. За 5 лет в регионе выполнено 5689 процедур экстракорпорального оплодотворения, благодаря чему родилось 1974 ребенка, в том числе в 2022 году - 368 ребенка.

Замминистра здравоохранения подчеркнула, что, несмотря на снижение смертности на 28,6 процентов, отдельные ее показатели вызывают серьезное беспокойство. Число, число смертей от случайного отравления алкоголем за год выросло на 29,5 процентов (на 58 человек).

В свою очередь зампред правительства области - министр образования Михаил Орлов, в своем докладе отметил, что улучшение демографической ситуации связано не только с увеличением рождаемости, но и прекращением оттока населения, а этот момент связан, в том числе с экономической ситуацией в регионе, развитием инфраструктуры и другими факторами.

По словам министра, важен такой демографический фактор, как старение населения: доля пожилых людей в регионе составляет 18 процентов, что превышает на 2 процента среднероссийский показатель, а продолжительность жизни по итогам 2022 года увеличилась на 2 года и превысила 71 год.

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