В Саратовской области инвестиционный портфель достигает 800 миллиардов рублей

До конца года в Саратовской области начнут действовать 30 новых инвестиционных проектов, в том числе в планах создание регионального «кинокластера» для повышения уровня инвестиционной привлекательности региона. Эту идею озвучил сегодня, 26 января, на заседании правительства министр инвестиционной политики региона Александр Марченко.

Чтобы привлечь внешних инвесторов, в 2023 году планируется участие области "не менее чем в шести крупных конгрессно-выставочных мероприятиях". По словам Марченко, привлечение кинокомпаний в регион для съемок в Саратовских локациях создаст положительный имидж для потенциальных туристов и инвесторов, принесет доход местному малому бизнесу. Помимо этого, обратить внимание планируют на организацию промышленного туризма, "максимальное освещение" преимуществ региона в федеральных СМИ.

Для решения кадрового вопроса совместно с инициаторами проектов будет сформирован прогнозный план потребности в кадрах на ближайшие 3 года. Готовить специалистов для инвесторов будут в рамках взаимодействия с властями и образовательными учреждениями.

По итогам мероприятий к концу года ожидается создание 2,5 тысячи рабочих мест и привлечение в регион 185 миллиардов инвестиционных рублей.

Кроме того, министр озвучил, что на данный момент инвестиционный портфель области состоит из 177 крупных проектов с общим объемом инвестиций порядка 800 миллиардов.

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